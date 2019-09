Soyka na Festiwalu „Pax et bonum per musicam”

Podczas tegorocznej edycji festiwalu „PAX ET BONUM PER MUSICAM” (26–29 września) odbędą się cztery koncerty – trzy we Wrocławiu i jeden w Jeleniej Górze. Wykonawcami będą znani muzycy z Polski i z zagranicy.

Pierwszy koncert (26 września, godz. 19.30) zostanie wykonany przez duet grający na akordeonach jako zespół duoAccosphere – Alena Budziňáková (Słowacja) & Grzegorz Palus (Polska) w miejscu narodzin festiwalu, czyli kościele pw. św. Antoniego przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu – Karłowicach. Duet akordeonowy wykona ciekawe utwory następujących kompozytorów: Piotr Czajkowski — Sześć tańców charakterystycznych z baletu Dziadek do orzechów Vivaldiego – Koncert nr 4 f-moll Zima i innych: Bacha, Machajdik, Takahashi, Schmidt. Drugi koncert (27 września, godz. 18.00) wykonają szwajcarscy organiści Barbara i Ulrich Meldau w kościele pw. św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Ideą festiwalu są także „Muzyczne Spotkania Kultur”, dlatego podczas koncertu poświęconego muzyce różnych narodów, publiczność usłyszy międzynarodowy duet składający się ze znanego polskiego wokalisty i instrumentalisty Stanisława Soyki oraz Buby Badje Kujateha grającego na korze. W Programie koncertu Soyki usłyszymy utwory z nowszej płyty Action Direct Tales wydanej w 2017 r. Koncert odbędzie się 28 września o godz. 18.00 w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Będzie on zwieńczeniem międzyreligijnego spotkania „Asyż we Wrocławiu”, które stanowi szczególną okazję do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego poznawania tradycji i kultur wielu grup etnicznych, a także wyznawców różnych religii zamieszkujących Wrocław. Czwarty koncert w wykonaniu zespołu duoAccosphere odbędzie się 29 września o godz. 19.00 w kościele pw. św. Jana Apostoła w Jeleniej Górze. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JE Metropolita Wrocławski Archidiecezji Wrocławskiej, Prezydent Miasta Wrocławia, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewoda Dolnośląski. Mecenat: Miasto Wrocław i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na koncerty wstęp jest wolny. Więcej informacji o artystach i programie można znaleźć na stronie organizatora: http://www.paxetbonum.pl polecane: MuzoTok: Szymon Wydra & Carpe Diem Wideo