Górnik Wałbrzych po 15 latach awansował do koszykarskiej ekstraklasy. Zobaczcie zdjęcia z awansu Górnika Wałbrzych w 2007 roku! ZDJĘCIA

Tak Górnik Wałbrzych zdobywał awans do ekstraklasy w 2007 roku

Po kilkunastu latach historia zatoczyła koło i

. Historycznym momentem był mecz na wyjeździe w Bydgoszczy, gdzie wałbrzyszanie pokonali tamtejszą Astorię w finale Pekao S.A. 1 Ligi. Nie udałoby się to bez znakomitego trenera Andrzeja Adamka oraz wsparcia prezesa klubu Rafała Palonka.

Emocje i radość wałbrzyskich kibiców była ogromna. Dokładnie tak, jak w 2007 roku. Wtedy klub z Wałbrzycha na przekór wszystkim i wszystkiemu przed własną publicznością w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji wywalczył awans do ekstraligi. Był to pamiętny mecz JKKS Górnika Wałbrzych ze Sportino Inowrocław. Spotkanie wygrali "Górnicy" 88:74. Na parkiecie szaleństwo. Górnik Wałbrzych to zrobił! Trenerem był wówczas śp. Radosław Czerniak (w 2004 roku awansował do ekstraklasy z Turowem Zgorzelec), a prezesem klubu Roman Ludwiczuk. W 2010 roku głównym spono