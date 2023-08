Do Zamku Książ w Wałbrzychu trafiły szable z Muzeum Narodowego we Wrocławiu!

W ostatnich dniach na Zamku Książ przybyło atrakcyjnych eksponatów. Odwiedzający dawną siedzibę rodu Hochbergów będą mogli podziwiać zabytkowe szable z XVIII i XIX w.

Niewielka kolekcja białej broni została tu bowiem przekazana w depozyt z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Muzeum ze stolicy Dolnego Ślaska kolejny raz udostępniło Książowi część swoich zbiorów. Współpraca tych dwóch instytucji trwa bowiem już od ośmiu lat. Niemal równo rok temu na przykład udostępniono na zamku do zwiedzania salę wyposażoną w meble z XVII i XVIII wieku. Meble i inne elementy dekoracji pomieszczenia pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Bardzo możliwe, że część tych mebli, a szczególnie tzw. zydle należały do dawnego wyposażenia zamku.