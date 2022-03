Saperzy we Wrocławiu mają dzisiaj mnóstwo pracy. Trzy niewybuchy w trzech miejscach!

Jak przekazuje nam nadkomisarz Kamil Rynkiewicz z KMP we Wrocławiu, pierwsze zgłoszenie o niewybuchu dotarło do dyżurnego policji o godz. 8.01. Dotyczyło ul. Strzegomskiej 83, gdzie bombę lotniczą znaleziono na terenie budowy. Kpt. Marek Gwóźdź, oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, przekazuje, że saperzy podjęli w tym miejscu 5-kilogramową bombę lotniczą.

Następne zgłoszenie z godz. 8.26 na ulicy Długiej to pocisk artyleryjski 76 mm, także znaleziony podczas prac budowlanych. Następna interwencja wrocławskich saperów to odpowiedź na zgłoszenie z godz. 11.14, gdzie na terenie powstającej Alei Wielkiej Wyspy przy ul. Mickiewicza na Sępolnie, pracownicy budowy znaleźli niewybuch. Tym razem była to bomba lotnicza o długości 70 cm, średnicy 30 cm i ciężarze 50 kilogramów.

Jak informuje nas kpt. Marek Gwóźdź, saperzy neutralizują podjęte przez nich bomby i pociski na poligonie w Rakowie. Miejsca, w których zostały znalezione, zabezpieczali policjanci.