Samochody ze skanerami wyjechały na ulice Wrocławia. Będą łapać niepłacących za parking [ZDJĘCIA]

ZDiUM informuje, że okres testów zakończył się i specjalistyczne samochody rozpoczęły cykliczne e-kontrole. Otrzymały specjalne oznakowanie.

- Oznaczenia wyraźnie informują, że pojazdy należą do ZDiUM i wykonują czynności kontrolne w strefach. Dzięki temu, żaden mieszkaniec nie będzie miał już wątpliwości, do kogo należy auto i jaka jest jego funkcja - mówi Klaudia Piątek, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.