Sam zrób pączki na Tłusty Czwartek. To dziecinnie proste! [PRZEPIS NA PĄCZKI]

PĄCZKI - PRZEPIS

Pączki z nadzieniem różanym

Składniki:

0,5 kg mąki pszennej

40 g drożdży

200 ml mleka

30 g masła

50 g cukru

4 żółtka

30 ml rumu

łyżeczka soli

1,5 l tłuszczu do smażenia (może być olej)

0,5 kg nadzienia różanego ( opcjonalnie marmolady lub powideł śliwkowych)

Przygotowanie

Krok 1 - Połowę mleka wlewamy do miski, dodajemy drożdże oraz cukier i wszystko razem mieszamy. Dodajemy odrobinę mąki i mieszamy, po czym oprószamy z góry mąką i zostawiamy na około 15 minut, żeby rozczyn nam wyrósł. Jak rozczyn urośnie

dodajemy resztę składników (rum, masło, sól, żółtka, pozostałe mleko i mąka) i wyrabiamy ciasto. Po czym odstawiamy je na około 15 minut żeby nam wyrosło.

Krok 2 - Ciasto wałkujemy na stolnicy na około 2 cm grubość i wykrawamy kółka, nakładamy na nie nadzienie i zawijamy w pączki. Następnie układamy na desce podsypanej mąką i przyciskamy. Pączki pozostawiamy do wyrośnięcia.

Krok 3 - W tym czasie rozgrzewamy tłuszcz do temp. 170-180 stopni. Wyrośnięte pączki wkładamy do tłuszczu i smażymy z jednej strony przez około 3 minuty, po czym obracamy na drugą stronę i smażymy przez około 2 minuty.

Krok 4 - Usmażone pączki wyjmujemy z tłuszczu i odsączamy na ręczniku papierowym. Obsypujemy cukrem pudrem albo oblewamy lukrem lub czekoladą według własnego upodobania.