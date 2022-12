Pierniki, makowce i serniki na wigilijnym stole. Ile kosztują ciasta na święta? Czy samodzielne pieczenie opłaca się bardziej? Katarzyna Zawada

Czy opłaca się zamówić makowce i serniki, czy lepiej upiec je samemu? Stół pełen kolorowych dekoracji i pachnących potraw to jeden z pierwszych obrazów, który nasuwa się na myśl o świętach Bożego Narodzenia. To przy nim dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy i świętujemy w rodzinnym gronie. Według tradycji kolacja powinna składać się z 12 potraw. W obliczu inflacji wielu z nas zastanawia się, czy ich portfel sprosta organizacji wigilijnej wieczerzy. Karpie, jajka, masło już są drogie, a to nie koniec podwyżek. Jak wyglądają ceny w sektorze cukierniczym? Sprawdzamy.