ŚWIĘTA OD KUCHNI. Karp na wigilię - jak zrobić pysznego karpia na Boże Narodzenie? [PRZEPIS] JW

Karp jest tradycyjną potrawą na świątecznym stole. Mamy świetny przepis, jak przygotować go w oryginalny sposób. Grzegorz Pomietło, szef kuchni w Art Hotelu we Wrocławiu w kolejnym odcinku programu Od Kuchni, podpowiada jak zrobić żeby karpiem zachwycić wszystkich gości. Jego pomysł to karp w piwie po wrocławsku na kapuście z winogronem. Smacznego!