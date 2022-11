Gdzie na schabowego we Wrocławiu? Polecamy najlepsze bary z kuchnią polską z okazji dnia kotleta schabowego. Adresy i ceny

Sprawdź w galerii gdzie zjeść kotleta schabowego we Wrocławiu

Jeśli jest coś większym symbolem kuchni polskiej niż pierogi ruskie to tylko kotlet schabowy. Przez wszystkich kojarzony głównie z niedzielnym obiadem lub ze specjalnymi okazjami. Jest to najprostsze i najbezpieczniejsze danie, które można podać na rodzinnych uroczystościach takich jak wesele, chrzciny, komunia lub stypa.

Historia kotleta schabowego w kuchni polskiej

Historia kotletów schabowych w Polsce sięga, XIX w., kiedy to przepis na to wykwintne danie pojawił się w książce kulinarnej Lucyny Ćwierczakiewiczowej „365 obiadów za pięć złotych” wydanej w Warszawie w 1860 roku.

Jak przygotować kotleta schabowego?

Kotlet schabowy do złudzenia przypomina sznycla wiedeńskiego. Z tą różnicą, jak sama nazwa wskazuje przyrządza się go ze schabu wieprza, a nie cielęciny. Plaster mięsa należy rozklepać tłuczkiem na około pół do jednego centymetra grubości. Następnie przychodzi czas na doprawienie. Tradycyjnie solą i pieprzem. Choć niektórzy dodają też paprykę – ostrą i słodką), czosnek lub zioła. Jest też szkoła, która mówi, że schabowego należy moczyć w mleku, aby mięsko stało się bardziej kruche lub marynować w jogurcie naturalnym.