Do Wrocławia przyjadą tysiące młodych ludzi z różnych krajów Europy i świata na Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez chrześcijańską, ekumeniczną wspólnotę z miejscowości Taizé we Francji. Pierwsi pielgrzymi są już we Wrocławiu. Kiedy dojedzie reszta?

Na spotkaniu Taizé we Wrocławiu pojawią się goście z 60 krajów. Wśród gości będzie prawie 5500 młodych ludzi z Polski, 1500 - z Ukrainy, 1100 - z Niemiec, po 700 - z Chorwacji i Francji, po 400 - z Włoch i Hiszpanii. Udział w spotkaniu zgłosiły kilkunastoosobowe grupy z Hong-Kongu, Japonii i Korei.

Program Europejskich Spotkań Młodych we Wrocławiu

Od kilku dni na placu Wolności i przed Halą Ludową stoją już wielkie namioty. To miejsca, w których pielgrzymom ze świata wydawane będą posiłki. Przygotowano dla nich 45 tysięcy porcji gorącego jedzenia oraz 5,5 tony chleba.Wspólnota z Taizé co roku organizuje takie spotkania zawsze pod koniec grudnia. We Wrocławiu odbędą się one już trzeci raz. - Pierwsze odbyło się równo 30 lat temu, w 1989 roku. Wtedy do miasta zjechało 45 tysięcy gości – wspomina dziś ksiądz Jacek Froniewski, dziś kanclerz kurii, wtedy student zaangażowany w organizację wrocławskiego spotkania młodych. - Wtedy ludzie wyrywali sobie zagranicznych gości na korytarzach domów – opowiada ksiądz.Pielgrzymi mieszkają u wrocławian, którzy zgłosili chęć przyjęcia na kilka dni uczestników Spotkania Młodych. Tym razem o chętnych do przenocowania pielgrzymów było trudniej. Miejsca dla wszystkich kilkunastu tysięcy gości udało się znaleźć w ostatniej chwili. Jeszcze kilka tygodni temu organizatorzy informowali, że brakuje miejsc dla przeszło siedmiu tysięcy osób.Choć spotkanie nazywa się "Europejskie" gościć będziemy również młodych ludzi z innych kontynentów nawet z Indii i Japonii.Spotkanie zaczyna się w sobotę przyjęciem gości w parafiach. Modlitwy w Hali Ludowej będą codziennie wieczorem do 31 grudnia. W poniedziałek i wtorek uczestników Spotkania Młodych będzie można spotkać o godzinie 13.00 na modlitwach w kilku kościołach w centrum Wrocławia m. in. w katedrze, kościele Bożego Ciała przy Świdnickiej, kościele na Piasku, ale też w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wieczór sylwestrowy młodzież spędzi w parafiach na modlitwie, a później też na wspólnej zabawie.Będą też spotkania tematyczne i to nie tylko w kościołach i nie tylko na tematy religijne. Na przykład – w synagodze Pod Białym Bocianem będzie można porozmawiać z rabinem, na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego - porozmawiać o ekologii z przedstawicielami Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska czy posłuchać dyskusji młodych polityków z różnych krajów europejskich. Bracia z Taizé przygotowali też dla uczestników spotkania spacer po Wrocławiu.Przed południem: przyjazd i powitanie uczestników spotkania we Wrocławiu, a następnie pierwsze spotkanie w parafii i z goszczącymi rodzinami17:30 – kolacja w hali namiotowej: przy Hali Ludowej lub na Placu Wolności19:00 – modlitwa wieczorna w Hali Ludowej22:00 – powrót do rodzinPrzed południem: Msza św. w goszczących parafiach, a następnie spotkania z osobami zaangażowanymi w życie lokalnej wspólnoty14:45 – spotkania tematyczne17:30 – kolacja w hali namiotowej przy Hali Ludowej lub na Placu Wolności19:00 – modlitwa wieczorna w Hali Ludowej22:00 – powrót do rodzin8.30 – modlitwa poranna w goszczących parafiach, a następnie wymiana myśli w małych międzynarodowych grupach12:00 – wydawanie gorącej herbaty na Placu Wolności13:00 – modlitwa południowa w kościołach w centrum miasta14:45 – spotkania tematyczne17:30 – kolacja w hali namiotowej przy Hali Ludowej lub na Placu Wolności19:00 – modlitwa wieczorna w Hali Ludowej22:00 – powrót do rodzin8.30 – modlitwa poranna i wymiana myśli w małych grupach12:00 – wydawanie gorącej herbaty na Placu Wolności13:00 – modlitwa południowa w kościołach w centrum miasta14:45 – spotkanie dla Polaków oraz wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, Hala Stulecia17:30 – kolacja w hali namiotowej przy Hali Ludowej19:00 – modlitwa wieczorna w Hali Ludowej23:00 – modlitwa o pokój na świecie w goszczących parafiach, a następnie „Święto Narodów”Przed południem: Msza św. w parafiach, a następnie obiad u goszczących rodzinOd godziny 16:00: wyjazd (autokary odjeżdżają ze Stadionu Miejskiego)