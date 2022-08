Runmageddon Wrocław 2022. Biegli przez błoto, pokonując ekstremalne przeszkody (MNÓSTWO ZDJĘĆ) Konrad Bałajewicz Magdalena Pasiewicz

Zobacz zdjęcia z Runmageddon Wrocław 2022 w naszej galerii. Na kolejne przejdziesz za pomocą gestów na smartfonie, strzałek lub myszki Magdalena Pasiewicz / Polska Press Zobacz galerię (192 zdjęcia)

W sobotę (20 sierpnia) na terenie kopalni piasku we wsi Rolantowice pod Wrocławiem odbył się ekstremalny bieg z przeszkodami dla największych twardzieli i twardzielek. Zawodnicy musieli pokonać wymagający teren piaskowni. Zmierzyli się m.in. z czołganiem pod drutami kolczastymi, drążkami, ścianami oraz ogromnymi oponami. Nowością było coś dla prawdziwych bohaterów, czyli przeszkoda Marvel. To 4-metrowa rampa do pokonania której potrzebna jest prędkość, dobra technika i super moce. Uczestnicy doczekali się również zjeżdżalni zamontowanej na jednej z górek, która była chwilowym wytchnieniem w morderczym biegu. Zobaczcie jak wyglądała impreza na zdjęciach w galerii!