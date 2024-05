Prasówka Wrocław 22.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował o odwołaniu Tomasza Janczaka z funkcji dyrektora Opery Wrocławskiej, co stanowi jedną z ostatnich decyzji obecnego zarządu przed końcem jego kadencji. Władze oskarżają Janczaka o "naruszenie przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem". Tymczasem artyści oraz pracownicy Opery Wrocławskiej interpretują tę decyzję jako motywowaną politycznie.

Kierowcy zmierzający dzisiaj do granicy z Niemcami przez przejście w Jędrzychowicach napotkają na znaczne utrudnienia. W nocy z poniedziałku na wtorek zaczęły formować się tam długie korki, które obecnie przekraczają 20 kilometrów. Sytuację pogorszył śmiertelny wypadek, do którego doszło w okolicach miejscowości Godzieszów.

Trwające od ponad dwóch lat prace remontowe na esplanadzie wrocławskiego Manhattanie mają szansę zakończyć się jeszcze w tym roku. Inwestycja, która początkowo miała trwać zaledwie 10 miesięcy, napotkała na szereg nieprzewidzianych przeszkód, w tym pandemię i wojnę na Ukrainie. Jakie prace zostały już wykonane, a co jeszcze przed wykonawcami?

W samym centrum Wrocławia, na zaniedbanej działce przy placu Orląt Lwowskich i ulicy Nabycińskiej, może powstać nowy czterogwiazdkowy hotel należący do sieci "Puro". Ten potencjalny projekt budowlany budzi zainteresowanie zarówno mieszkańców miasta, jak i potencjalnych inwestorów. W kilka minut spacerem od Rynku, nowy obiekt mógłby znacząco przyczynić się do ożywienia tej części miasta, która przez lata pozostawała niezagospodarowana. Jakie są szanse na realizację tego ambitnego przedsięwzięcia i co wiemy na temat planowanej inwestycji?