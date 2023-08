Roztańczony weekend we Wrocławiu, Integracyjna potańcówka na dachu Galerii Dominikańskiej w rytmie Rock 'n' Roll!

W ten weekend (19 - 20 sierpnia) Wrocław niewątpliwie zamienił się w miasto tańca. W sobotę na placu Wolności mogliśmy potańczyć do wakacyjnych hitów, a dziś amatorzy tańca i dobrej zabawy zebrali się w wyjątkowym miejscu w centrum - na dachu Galerii Dominikańskiej.

DACH Dominikańska to otwarta strefa na dachu Galerii Dominikańskiej, gdzie co weekend odbywają się różne wydarzenia. Na miejscu dział strefa też gastronomiczna. To również widok na Odrę oraz panoramę Ostrowa Tumskiego.