Rozbiórka Galerii na ul. Czystej we Wrocławiu dobiega końca. Projektant roztrzaskał na gruzowisku puchar [ZDJĘCIA]

"Dzisiaj, kiedy wszystko robi się z płyt gipsowo-kartonowych, trzeba pamiętać, że drobny i trwały detal w każdej budowli jest bardzo ważny" – mówi nam architekt Tadeusz Sawa-Borysławski, główny projektant wyburzanej Galerii na Czystej. - "Nawiązując do tej zasady, właśnie w budynku przy ul. Czystej, klatki wejściowe były obłożone granitem z kamieniołomu znajdującego się koło Ząbkowic Śląskich. To jest wyjątkowy i przepiękny granit, zdecydowanie ładniejszy od tzw. Impali, którą sprowadza się ze Szwecji lub Chin. My na prośbę klienta jeździliśmy do tego kamieniołomu aby pozyskać lokalny materiał. Co ciekawe, ze względu na eksploatację tych złóż przy pomocy dynamitu w latach 60. XX w., największe płyty jakie udało się pozyskać miały 60 na 60 cm, bo większych nie udało się tam wydobyć. I właśnie z tego wyjątkowego materiału zrobiliśmy dwie klatki schodowe. Nawet oprawy lamp ledowych w suficie były obwiedzione strzegomskim granitem, czyli lokalnym kamieniem" - opowiada projektant.