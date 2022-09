Tragiczny wypadek we Wrocławiu 4 września 2022. Pijany kierowca przeżył, kierowca drugiego auta zginął na miejscu

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło przy ulicy Lotniczej we Wrocławiu dzisiaj rano. Mieszkańców obudził huk. Okazało się, że w tragicznym wypadku zginął jeden z kierowców, biorących udział w zdarzeniu. To 52-latek kierujący hondą. Drugi przeżył, podobnie jak jego pasażer. Obaj podróżujący oplem mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. 24-letni kierowca opla miał 1,8 promila alkoholu w organizmie, jego pasażer 1,3 promila alkoholu w organizmie. Na miejscu tragicznego wypadku przy ulicy Lotniczej we Wrocławiu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Sytuację na miejscu śledzi Gazeta Wrocławska.

W tym tragicznym wypadku we Wrocławiu zginął 52-letni kierowca. Zdjęcia z wypadku zamieszczamy ku przestrodze