Mieszkaniec Dolnego Śląska kupił piękny ekspres do kawy. Nie uwierzycie, co przynieśli mu ze sklepu

- 3 listopada około godziny 17 do ząbkowickiej komendy zgłosił się mężczyzna, by złożyć zawiadomienie o oszustwie. 44-latek kupił ekspres do kawy w jednym z popularnych sklepów z sprzętem elektronicznym i AGD. Zakupiony towar miał być do odbioru w jednym ze sklepów stacjonarnych. Mieszkaniec powiatu ząbkowickiego pojechał do sklepu i odebrał oryginalnie zapakowane pudełko - relacjonuje zeznanie mężczyzny Katarzyna Mazurek, oficer prasowy, Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.