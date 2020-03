Rowery miejskie wracają na ulice Wrocławia. Zaczyna się sezon (SZCZEGÓŁY)

Na ulice miasta wraca pełna flota jednośladów, czyli 2 tysiące sztuk. W zimie mieszkańcy mieli do dyspozycji część pojazdów, pozostałe w tym czasie zostały poddane serwisowi i konserwacji. Czy w tym sezonie nie będzie tylu problemów z awariami rowerów, co w ubiegłym roku? Firma Nextbike zapewnia, że robi wszystko, co w jej mocy, aby korzystanie z nich było komfortowe i bezproblemowe.

Tej zimy po raz pierwszy można było korzystać we Wrocławiu z rowerów miejskich. Na ulicach pozostało do dyspozycji mieszkańców 600 jednośladów standardowych i 65 niestandardowych (które trzeba wcześniej rezerwować). Od 1 marca na wszystkie stacje wróciła cała flota rowerów, czyli 2 tysiące sztuk.

Zimą wrocławianie korzystali z jednośladów mniej chętnie, niż w pozostałych miesiącach. W grudniu zarejestrowano prawie 50 tys. wypożyczeń, w styczniu prawie 40 tysięcy, a w lutym niecałe 39 tysięcy. Dla porównania na przykład w lipcu 2019 roku odbyło się ponad 300 tysięcy podróży jednośladem. Wyniki te nie są zaskoczeniem dla operatora systemu, firmy Nextbike, która jednak pozytywnie ocenia ten okres.