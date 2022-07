Koleje Dolnośląskie: Pierwsze w Polsce wagony rowerowe wyruszają w trasę z Wrocławia [ZDJĘCIA]

Koleje Dolnośląskie nie wykluczają, że po wakacyjnym okresie pilotażu, wagony zostaną wykorzystane na dodatkowych trasach, cieszących się dużym zainteresowaniem wśród podróżnych.

"Linia z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę w pierwszym tygodniu funkcjonowania spotkała się z zainteresowaniem 15 tysięcy podróżnych. Spora część pasażerów podróżowała w tym kierunku wraz z rowerami, korzystając z możliwości szybkiego dostania się pociągiem do atrakcyjnych dla cyklistów okolic Sobótki. Dolny Śląsk słynie z licznych, urokliwych tras rowerowych, a my chcemy ułatwiać dotarcie do nich. Dlatego po okresie pilotażu na trasie Wrocław-Świdnica będziemy rozważać możliwości uruchomienia kolejnych linii dla wagonów rowerowych" – zapowiada Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.