Rośnie liczba uchodźców uciekających do Wrocławia przed wojną. Setki wolontariuszy na Dworcu Głównym PKP (ZDJĘCIA)

We wtorek 1.03 z Wrocławia nad wschodnią granicę ruszył specjalny pociąg humanitarny Kolei Dolnośląskich. W środę rano przywiezie on kolejnych 300 uchodźców, między innymi z Odessy.

Humanitarny pociąg Kolei Dolnośląskich we wtorek (1 marca) odjechał z Wrocławia do Przemyśla. Przywiezie na Dolny Śląsk ponad 300 uchodźców.

Mnóstwo Ukraińców uciekających przed wojną przyjeżdża też do Wrocławia pociągami rejsowymi. Dla części z nich to jedynie przystanek w dalszej podróży, dla pozostałych miejsce docelowe.

Na wrocławskim Dworcu Głównym od kilku dni pracują setki wolontariuszy, którzy przyjmują pasażerów pociągów jadących ze wschodu.

Kierowani są oni między innymi do Stacji Dialog przy zachodnim wejściu do holu głównego dworca. Do tej pory mieściła się tu restauracja dworcowa, obecnie to główne centrum wolontariatu. Ukraińcy uciekający przed wojną otrzymują tu niezbędną pomoc na wielu płaszczyznach. Otaczani są wsparciem psychologicznym, medycznym i prawnym. Na Dworzec Główny dostarczana jest od darczyńców odzież i zabawki dla dzieci. Przy Stacji Dialog można również naładować telefon komórkowy, powerbank lub otrzymać kartę SIM. Koordynowana jest pomoc przy dalszym transporcie do miejsc docelowych, a także przy zakwaterowaniu.