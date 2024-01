Romantyczny Zamek Stary Książ w Wałbrzychu zanim spaliła go Armia Radziecka. Był zupełnie inny niż dziś! Zobaczcie zdjęcia

Stary Książ spaliła Armia Radziecka w 1945 roku, ruiny przyciągają turystów do dzisiaj

Jaka jest historia powstania Starego Książa w Wałbrzychu?

Jak donoszą źródła historyczne, Stary Książ zbudowany jest na murach dawnego zamku piastowskiego Bolka I. Znajduje się na wzgórzu nad przełomem Pełcznicy w południowo-wschodniej części Książańskiego Parku Krajobrazowego. Roztaczają się stąd piękne widoki na strome zbocza i urwiska. Stary Książ to wzniesiona w 1779 roku malownicza budowla w stylu eklektycznym, powstała po przebudowie średniowiecznego zamku piastowskiego z końca XIII w.

Stary Książ jako romantyczne ruiny na szczycie urwiska

Celem budowy była inscenizacja średniowiecznego otoczenia wokół Zamku Książ. Po wojnie Zamek podpalony spłonął latem 1945 roku. Nie był on jednak w tak złym stanie jak obecnie. Do dziś zachowała się sztuczna ruina z końca XVIII w. z pozostałością głównego budynku zamku z zachowanym podziałem wewnętrznym. Brak w nim stropów, a z wieży zamkowej ocalały tylko fragmenty. Zachowały się również dwa renesansowe portale i część muru dawnego ganku prowadzącego do kaplicy, z której pozostały tylko ściany i resztki przykaplicznej wieży.