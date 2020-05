Restauracje we wrocławskim Rynku gotowe na otwarcie [ZDJĘCIA]

Podobno już od jutra można będzie pobierać wnioski o powiększenie ogródków – mówi nam Damian Koszarek, szef lokalu „Whisky in the Jar”. - Na razie szykujemy ogródek tak jak rok temu. Będą tylko 24 stoliki, zamiast 48. W środku też połowę mniej. - Podobno będzie można powiększyć ogródek o szpilkostradę, o jakieś 3 – 3,5 metry. Wtedy stolików mielibyśmy tyle samo co rok temu. Inaczej to ciężko będzie coś zarobić - mówi Koszarek.