Remont przystanku kolejowego Wrocław Muchobór. Kiedy wreszcie ruszy?

Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK S.A. zapewnia, że sprawa jest w toku, a roboty na przystanku zobaczymy za dwa miesiące.

- Kończy się etap projektowania i pozyskiwania niezbędnych dokumentów, m.in. związanych z budową przejścia podziemnego - zapewnia Mirosław Siemieniec. - Przy dużej liczbie podróżnych i pociągów konieczne jest utrzymanie dwóch peronów i odpowiedniej przepustowości linii w rejonie stacji. Codziennie zatrzymuje się na peronach prawie 100 składów, a przejeżdża około 170. Kończy się opracowanie harmonogramu robót przy utrzymaniu ruchu. Za dwa miesiące planowane są pierwsze zamknięcia torowe i rozpoczęcie robót - deklaruje nam rzecznik.

Zapewnia też, że prace będą tak przygotowane, by możliwe było bezpieczne korzystanie z dwóch peronów.

Wrocław Muchobór jeszcze niedawno był przystankiem peryferyjnym, niezbyt często odwiedzanym przez podróżnych. Był bowiem oddalony od zabudowań i dróg. To wszystko się zmieniło. Wokół powstało wiele biurowców, mnóstwo osób wsiada i wysiada tu w drodze do pracy. Tymczasem stan przystanku jest bardzo zaniedbany i niefunkcjonalny.