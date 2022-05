Remont na placu Jana Pawła II wkroczył w ostatnią fazę. Kierowcy powinni uważać na tramwaje

Trwa ostatni, piąty, etap remontu torowisk na placu Jana Pawła II we Wrocławiu. Polega on na wymianie rozjazdów oraz torowiska w Podwalu od strony placu Orląt Lwowskich. Z powodu remontu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Uwaga, jedzie tramwaj

Po pierwsze, jadąc Podwalem od Orląt, wyłączony jest pas do skrętu w lewo w ulicę Legnicką. Po drugie, jadąc Legnicką od strony placu Strzegomskiego, trzeba być czujnym na światłach. Zielone na lewym pasie do jazdy prosto w Ruską zapala się nieco później niż zielone na prawym pasie do jazdy prosto. Oba pasy prowadzą łukiem, omijając remont. Kierowcy wybierający pas lewy powinni uważać na tramwaje przejeżdżające równolegle. Niekiedy muszą je przepuścić. Ta sytuacja zmniejsza płynność ruchu. Zdarza się, że przed światłami ustawiają się dłuższe niż zwykle kolejki, zwłaszcza w godzinach szczytu.