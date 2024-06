Przypominamy już niebawem Dzień Ojca. Wyjątkowy Koncert na Dzień Ojca w Vertigo Jazz Club & Restaurant Tomasz Pawlak

Dzień Ojca to święto, które ma na celu uhonorowanie ojców oraz ich roli w rodzinie i społeczeństwie. Vertigo Jazz Club & Restaurant serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Ojca. mat. PixelBay

Dzień Ojca to święto, które ma na celu uhonorowanie ojców oraz ich roli w rodzinie i społeczeństwie. W Polsce, Dzień Ojca obchodzony jest corocznie 23 czerwca. Choć nie jest to dzień wolny od pracy, wielu Polaków znajduje czas, aby w szczególny sposób wyrazić wdzięczność swoim ojcom. Mamy dla Was ciekawą propozycję na prezent.