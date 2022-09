Przetarg w AMW we Wrocławiu już w czwartek. Można kupić tanio auta, sprzęt ogrodniczy i odzież [CENY, ZDJĘCIA] Mateusz Różański

Pod młotek idą samochody, sprzęt ogrodniczy, odzież, a nawet... fotel dentystyczny!

AMW we Wrocławiu organizuje wielką wyprzedaż swojego sprzętu. Pod młotek pójdą pojazdy, sprzęt budowlany, warsztatowy, ogrodniczy, ale też elementy wojskowego wyposażenia. Ceny? Od kilkudziesięciu złotych do przeszło dwudziestu tysięcy złotych. Zobaczcie, co możesz kupić w AMW Wrocław!