Najtańsze mieszkania we Wrocławiu do kupienia od miasta. Niskie ceny, dobra lokalizacja, ale do remontu. Najnowsze oferty

Mieszkania gminne na sprzedaż. Jak się przygotować?

Na co zwracać uwagę w przypadku kupna gminnych mieszkań?

Do kupna mieszkań od gminy zachęca lokalizacja i przede wszystkim cena . Zwrócić uwagę należy jednak na stan lokalu, który często jest opłakany. Może zdarzyć się, że dodatkową połowę kwoty, za którą kupimy mieszkanie, będziemy musieli przeznaczyć na generalny remont. Nie mówimy tutaj tylko o krzywych ścianach, sufitach czy braku mebli lub podłodze. Tak samo ważne są instalacje: elektryczna i kanalizacyjna. Dużą część ofert stanowią mieszkania w budynkach pamiętających jeszcze czasy przed II wojną światową. Zdarzają się nawet takie z XIX w.

Najtańsze gminne mieszkania we Wrocławiu na sprzedaż

Ceny, jak wspomnieliśmy, są konkurencyjne w stosunku do mieszkań sprzedawanych przez osoby prywatne. Zaczynają się już od 120 tys. zł. Wybraliśmy najtańsze z nich, z kwotą wywoławczą do 300 tys. zł. Jakie to mieszkania? Zobacz w galerii.