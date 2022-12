Sklep internetowy AMW kusi cenami. Zobacz co możesz kupić za mniej niż 30 złotych! Mateusz Różański

Torba posiada jedną komorę główną podzieloną na dwie części, cztery kieszonki wewnętrzne zapinane na guziki oraz dwie kieszonki zewnętrzne ukryte pod klapą. Cena: 12 zł Dodatkowo torba wyposażona jest w rączkę do przenoszenia oraz troki umożliwiające przymocowanie do pasa. Regulowane taśmy kompresyjne pozwalają na zmniejszenie gabarytów torby i zabezpieczają przed przemieszczaniem się zawartości. Wymiary: 28 x 28 x 10 cm Waga: 0,450 kg Internetowy sklep AMW Zobacz galerię (17 zdjęć)

Internetowy sklep AMW powinien zainteresować wszystkich, którzy szukają oryginalnych prezentów. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała nawet specjalne zestawy świąteczne, ale te nieco wykraczają poza nasze założenia. My skupiamy się na przedmiotach o wartości do 30 złotych. Co można kupić w tej cenie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź!