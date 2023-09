Premier RP Mateusz Morawiecki w Koksowni Victoria w Wałbrzychu. Rząd zainwestuje kolejne pieniądze w strategiczne przedsiębiorstwo ZDJĘCIA

Odniósł się także do zaawansowanych prac nad projektem budowy trasy S8 i S5, tak ważnej dla Świdnicy i Wałbrzycha, która jest w kolejnych stadiach realizacji. Mówił również o kłamliwych bilbordach.

- Bilbordach, które wywiesił prezydent Wałbrzycha. Ale za kilka godzin nasi parlamentarzyści z Michałem Dworczykiem na czele pokażą w mediach społecznościowych różnicę. Nasze cztery lata i ile środków zostało przeznaczone do Wałbrzycha i oni mają czelność insynuować, że my mało inwestowaliśmy versus cztery lata Platformy Obywatelskiej i to będzie wstyd taki, jakiego dawno wałbrzyszanie nie dostrzegli - mówił premier i zachęcał, by śledzić oficjalne profile polityków PiS, zwłaszcza ministra Dworczyka.