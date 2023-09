Prapremiera filmu Znachor w Wałbrzychu. Do kina Apollo przyjechali aktorzy Leszek Lichota, Anna Szymańczyk i reżyser Michał Gazda

- Jerzy Bińczycki (zagrał tytułowego Znachora w sztandarowej wersji filmu z 1981 roku) to mój wujek. Jestem zachwycona Pana kreacją - słowa, które popłynęły z widowni tuż po zakończeniu seansu w wałbrzyskim kinie Apollo oddały odczucia chyba wszystkich widzów.

Premiera Znachora 2023 w Wałbrzychu z owacjami na stojąco

Film nagrodzono owacjami na stojąco. A, jak podkreślała Odeta Moro , która prowadziła wałbrzyską galę, to jest najgorętsza premiera jesieni 2023.

Poruszający melodramat o losach Rafała Wilczura i jego córki Marysi wyciskał łzy w Wałbrzychu

Film to melodramat. Mnóstwo w nim zabawnych momentów, ciekawych dialogów i poruszających scen, chwytających za serce.

- Ja potrzebowałam chusteczek z pięć razy, kiedy oglądałam ten film po raz pierwszy. Państwu też będą potrzebne - ostrzegała Odeta Moro tuż przed rozpoczęciem seansu. I rzeczywiście, chusteczki były potrzebne.

Wałbrzyszanie nie szczędzili sów uznania dla Leszka Lichoty, aktora pochodzącego z Wałbrzycha. Bardzo podobała się także Anna Szymańczyk, na ekranie charakterna Zośka, prowadząca we wsi młyn, do której trafia główny bohater. To wątek romantyczny, o miłości która połączyła głównych bohaterów. Zrealizowany na potrzeby Znachora z 2023 roku.

- Mój kolega, który widział ten film w Warszawie, powiedział do mnie Anka świetna rola, świetnie wyszło, ale co ty właściwie zagrałaś. Przecież ty taka jesteś, grasz tam siebie - tłumaczyła ze śmiechem Anna Szymańczyk. Jak dodaje, najtrudniej jest aktorowi zagrać "blisko siebie". - Ale reżyser świetnie mnie prowadził - przyznała.