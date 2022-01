We Wrocławiu ruszył Biblioteczny Wachlarz Emocji Książkowych. Co to takiego?

Wielu z nas stara się żyć świadomie. Kontakt z własnymi emocjami i nazywanie ich po imieniu jest jednym z niezbędnych elementów dojrzałego życia. Pandemia dodatkowo postawiła przed nami nowe wyzwania – doświadczamy bardziej intensywnie bezradności, lęku i innych trudnych uczuć, z którymi trzeba sobie poradzić. By to osiągnąć, nieraz korzystamy z pomocy terapeutycznej, sięgamy po psychologiczne czasopisma, czytamy książki dotyczące tego tematu. Z tym ostatnim zagadnieniem, czyli z literaturą dotyczącą psychoemocjonalnej strony

naszego życia, związany jest najnowszy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Biblioteczny Wachlarz Emocji Książkowych to propozycja, z której możemy skorzystać online lub poprzez aplikację ActionTrack. Do tej pory, wchodząc na stronę internetową MBP,mogliśmy znaleźć książki wg określonych kluczy (autor, tytuł, kategoria wiekowa, hasło przedmiotowe etc.). Nowym kluczem wyszukiwawczym jest emocja. Dotyczy to zarówno pozycji popularnonaukowych (psychologia, pedagogika), jak i literatury pięknej. Daje to nowe możliwości zarówno osobom lubiącym trochę „pobuszować” w katalogu, jak i mającym na celu

znalezienie książki z góry już upatrzonej.Jeśli jesteś rodzicem, twoje dziecko ma problemy z zazdrością i chcesz mu pomóc – możesz wyszukać książki, które właśnie o niej będą opowiadać. Napotykasz w swoim związku na problemy, którym zdecydujesz się stawić czoła? Zajrzyj do katalogu lub poproś o pomoc bibliotekarza i sięgaj po tytuły, w których będą opisywane doświadczenia podobne do twoich. A może potrzebujesz książki pełnej optymizmu, która na chwilę wyrwie cię całkowicie zcodzienności, doda humoru? Znajdziesz i taką. Właśnie w Bibliotecznym Wachlarzu Emocji Książkowych wszystkie powyższe możliwości (i wiele innych) są w zasięgu ręki każdego czytelnika.