Policyjny radiowóz spłonął w nocy w Marcinkowicach pod Oławą [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło ok. godz. 22. Jak informuje portal olawa24.pl, policyjny radiowóz został wezwany do wypadku drogowego w miejscowości Jankowice. Niestety, policjanci nie dojechali do miejsca zdarzenia, bowiem w Marcinkowicach radiowóz odmówił posłuszeństwa, a pod maską pojawił się ogień. Policjanci sami nie zdołali ugasić pożaru gaśnicami, zrobili to dopiero wezwani na miejsce strażacy. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

