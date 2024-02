Podejrzany o rozboje młody Ukrainiec zatrzymany na wrocławskim lotnisku. Konieczna będzie ekstradycja

Do zatrzymania doszło w środę, 7 lutego, na wrocławskim lotnisku. 27-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wylegitymowany przez straż graniczną. Jak się okazało, jest on poszukiwany listem gończym przez służby ukraińskie. Jest podejrzany o rozboje i inne przestępstwa.

Jak przekazuje straż graniczna, mężczyzna wykazywał duże zdziwienie podczas zatrzymania. Co najciekawsze, sam podszedł do wrocławskich strażników.

- On chciał załatwić jakąś swoją sprawę, został wylegitymowany i nie był świadomy, że nasi funkcjonariusze mają dostęp do danych poszukiwanych i są w stanie sprawdzić, że on też jest na liście poszukiwanych. Dlatego był zaskoczony, że został zatrzymany - przekazuje w rozmowie z PAP Paweł Biskupik, rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

27-latek został zatrzymany i oddany w ręce wrocławskiej policji. Teraz czeka go ekstradycja.