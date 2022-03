Pijany i agresywny 29-latek we Wrocławiu. Policja sprawdziła jego mieszkanie, mundurowi byli w szoku... [ZDJĘCIA]

Policjanci nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli w środku. Zastali w nim truchło czworonoga oraz 4 skrajnie zaniedbane psy. - Nie było widocznej miski z jedzeniem ani wodą. Po nalaniu im czystej wody do garnka, wszystkie cztery zachowywały się jakby nie piły przez bardzo długi czas – oto fragment relacji jednego z policjantów biorących udział w tej niecodziennej interwencji.