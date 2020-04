Pierwsze zakazy w Polsce zostają zniesione. Co wolno, a czego jeszcze nie? Przeczytaj!

- Od 20 kwietnia przystępujemy do stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. - Po pierwsze, to otwarcie lasów i parków. Po drugie: złagodzone przepisy w handlu - sprecyzował. Kiedy zostaną zniesione wszystkie obostrzenia? - Nie wrócimy do stanu przed epidemii, dopóki nie będziemy mieli szczepionki - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Aż do wprowadzenia szczepionki ma obowiązywać nakaz noszenia maseczek w Polsce. Kolejne zakazy, limity i obostrzenia mają być znoszone w czterech etapach. Nie poznaliśmy jednak ich dat.

