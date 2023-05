Matura 2023. Licealiści z Wrocławia rozpoczęli egzamin. Na początek język polski w zmienionej formule [ZDJĘCIA] Michał Perzanowski

W czwartek (4 maja) przystąpili do egzaminu z języka polskiego. W piątek czeka na nich język obcy a 8 maja - matematyka. Paweł Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (18 zdjęć)

W czwartek (4 maja) rozpoczęły się tegoroczne matury. Uczniowie z XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu podeszli do egzaminu bez większego stresu, pewni swoich umiejętności. To pierwsza matura dla uczniów, którzy w swoim procesie edukacji pominęli naukę w gimnazjum, uczęszczając do czteroletniego liceum. Co zmieniło się w tym roku na egzaminie?