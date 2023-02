Studniówka II LO we Wrocławiu. Po uroczystym polonezie, zabawa trwała niemal do rana [MNÓSTWO ZDJĘĆ] Jarosław Jakubczak

Ponad 200 uczniów z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym z II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, swój uroczysty bal studniówkowy obchodziło w sobotę (11.02.2023) w hali IASE. Po tradycyjnym polonezie zabawa tak się "rozkręciła", że trwała prawie do niedzielnego poranka. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! Zobaczcie, jak się prezentowali i bawili tegoroczni maturzyści z "dwójki".