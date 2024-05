Park Książański kwitnie tysiącami kwiatów. To stuletnie różaneczniki - zobaczcie zdjęcia

Barwne różaneczniki już kwitną w Parku Ksiażańskim

Na końcu rozkwitają również pysznie czerwone oraz odmiany z kwiatami bordowymi.

Wiele z nich zasadzono w XIX w. i na początku XX w. Do dziś zachowały się w okolicach Wałbrzycha dwa duże skupiska tych roślin, jedno w parku przy Ksiażu oraz w szczawieńskim Parku Zdrojowym. Należą one do najstarszych w regionie.