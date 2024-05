Mały domek w Parku Krajobrazowym koło Zamku Książ w Wałbrzychu znowu będzie na sprzedaż! Ta oferta jest jak biały kruk! Mamy zdjęcia środka

Domek koło Zamku Książ znowu będzie na sprzedaż! To prawdziwy cukierek wśród tego rodzaju ofert

Po tym, jak nagłośniliśmy sprawę, w Stadzie Ogierów w Wałbrzychu i w siedzibie firmy w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim urywał się telefon! Ale komisja unieważniła przetarg bez podania przyczyny. Uroczy, zabytkowy obiekt sąsiadujący z Aleją Różaneczników może znowu stać się perełką. Taka oferta to rzadkość, biały kruk, bo takich miejsc w Książu się nie sprzedaje.

Jeżeli nadal marzycie o domku w Książańskim Parku Krajobrazowym tuż koło Zamku Książ, to uważnie śledźcie ogłoszenia na stronie Stada Ogierów. Jak udało nam się ustalić, nowy przetarg ma być ogłoszony jeszcze w czerwcu. Po ostatnim (z lutego ub. roku) zostało już tylko wspomnienie.

Współcześnie w domku koło Zamku Książ działał pensjonat dla gości

W latach 90. i później działał tutaj mały, uroczy pensjonat dla gości. Do wynajęcia było siedem pokoi na dwóch piętrach. Goście mieli do dyspozycji kuchnię i niewielki ogród z grillem. Chętnych na nocleg nie brakowało. Zabytkowy domek znajduje się przy ul. Jeździeckiej 9. To zaledwie 150 metrów od Stada Ogierów w Książu. Teren w Książańskim Parku Krajobrazowym jest wyjątkowo malowniczy. Obok kwitną oszałamiające różaneczniki, wiosną i latem całość wygląda jak z bajki.