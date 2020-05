Oto oficjalne wytyczne sanepidu. Jak zachować się na plaży i na kąpielisku? (PRZECZYTAJ ZASADY)

• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe. • Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

• Wszelkiego rodzaju sprzęt lub elementy wyposażenia przeznaczone do ogólnego użytku powinny być dezynfekowane środkiem wirusobójczym codziennie przed otwarciem obiektu, jak również w ciągu dnia.

• Korzystanie z wyposażenia do publicznego użytku (sprzęt turystyczny, do uprawiania sportów wodnych i rekreacji, do ułatwiania pływania) powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. W sytuacji prowadzenia wypożyczania należy

prowadzić dezynfekcję wszelkiego wyposażenia udostępnianego do publicznego użytku po każdym użytkowniku.

• Korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.