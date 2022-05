Nocuj na dziko w lasach Dolnego Śląska. TOP 10 najbardziej atrakcyjnych miejsc, gdzie można legalnie biwakować Konrad Bałajewicz

Kliknij w zdjęcie i zobacz w galerii TOP 10 najbardziej atrakcyjnych dolnośląskich lasów, w których można legalnie nocować na dziko. Pod każdym zdjęciem znajdziesz krótki opis oraz odnośnik do szczegółowych informacji. Na kolejne slajdy przejdziesz za pomocą gestów na smartfonie, strzałek lub myszki Malwina Sokołowska Zobacz galerię (11 zdjęć)

"Zanocuj w lesie" to program Lasów Państwowych, który był realizowany pilotażowo do zeszłego roku. Jego popularność była tak ogromna, że leśnicy postanowili, że obszarów do nocowania na dziko w lesie będzie jeszcze więcej i zostaną wprowadzone na stałe.