Oto nowa szkoła tańca we Wrocławiu [ZOBACZ ZDJĘCIA]

We wrześniu we Wrocławiu powstała nowa, nietypowa szkoła tańca. Nietypowa, bo odbywają się w niej nie tylko zajęcia taneczne, ale także zajęcia z ceramiki, rysunku i malowania. Jej właściciel chce na różne sposoby rozwijać u dzieci i dorosłych kreatywność.

"Moim marzeniem było stworzenie miejsca, które mogłoby łączyć różne dziedziny sztuki. I tak, wśród dostępnych w naszej szkole zajęć mamy też zajęcia ruchowe, zajęcia z ceramiki czy zajęcia z rysunku" - mówi Jan Jagodziński, właściciel szkoły tańca Tutaj - Miejsce Wydarzeń Kreatywnych przy pl. Hirszfelda 14H. - "Chcemy trafiać do wszystkich: do dzieciaków i do dorosłych. W naszych zajęciach mogą uczestniczyć dzieci już od 4. roku życia, ale głęboko wierzę, że im wcześniej zaczyna się naukę, taniec, tym lepiej wpływa to na motorykę dziecka".