Oto, jak na A4 pod Wrocławiem powstają: duża stacja benzynowa i restauracje (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Stacja z restauracjami powinna działać już w październiku tego roku, a chwilę później zostanie otwarty dyskont Lidl.

Do tej pory pod Wrocławiem brakowało węzła z prawdziwego zdarzenia, gdzie przejeżdżający mogliby zatankować w dobrej cenie, zjeść w komfortowych warunkach i zrobić zakupy. Po rozbudowie węzła, która wkrótce się zakończy, Kąty Wrocławskie zdecydowanie będą takim przystankiem. Szkoda tylko, że na razie nie ma daty przebudowy samego układu drogowego węzła, który ma coraz większe problemy z przyjęciem olbrzymiego ruchu aut. Ta będzie znana dopiero po zatwierdzeniu projektu przebudowy autostrady A4 Wrocław - Legnica. Na to poczekamy jeszcze przynajmniej rok.

Rozbudowa węzła o stację benzynową oraz dyskont Lidl to także świetna wiadomość dla mieszkańców samych Kątów Wrocławskich. Miasto pod Wrocławiem coraz mocniej się rozrasta, a rozbudowywany ostatnio dyskont Biedronka jest właściwie jedynym tak dużym sklepem. Tu ciekawostka, bo mieszkańcy od kilka lat sami walczyli o lokalizację dyskontu Lidl w ich mieście i stworzyli nawet grupę zaangażowanych w to osób na Facebook'u. Zwrócili się do sieci, a ta przychyliła się do tej prośby, planując kolejną inwestycję właśnie tutaj. Sklep powinien być otwarty w październiku lub listopadzie tego roku - konkretna data nie jest jeszcze znana.