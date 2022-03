Osiedle produkuje prąd dla siebie! Studentka Politechniki Wrocławskiej nagrodzona w USA [ZOBACZ] OPRAC.: Konrad Bałajewicz

Fragment projektu Dominiki Bednarek. Zabudowa ma ułatwione przewietrzanie dzięki formie półotwartych minikwartałów, a budynki są uzupełnione niewielkimi szklarniami, gdzie mieszkańcy mogą uprawiać żywność. Modułowe budynki miałyby dwie lub trzy kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną. Na piętrach są zielone tarasy. Politechnika Wrocławska Zobacz galerię (9 zdjęć)

Studentka Politechniki Wrocławskiej, Dominika Bednarek, zaprojektowała niesamowite osiedle. Nie dość, że emituje mało dwutlenku węgla, to potrafi samo zaspokoić swoje potrzeby na energię elektryczną! Projekt uznano za najlepszy w kategorii studenckiej w amerykańskim konkursie "Architecture at Zero", kierowanym także do profesjonalistów.