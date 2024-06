Nowy sezon potańcówek we Wrocławiu otwarty! Pierwsza wrocławska potańcówka 2024 roku na dziedzińcu Ossolineum. [Zobaczcie zdjęcia]

Potańcówka na dziedzińcu Ossolineum potrwa do późnego wieczora

Zapraszamy do Kadryla

Grupa rekonstrukcyjna "Krynolina"

W wydarzeniu uczestniczyły także panie ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu „Krynolina”, występując w sukniach z pierwszej połowy XIX wieku. Wielu uczestników dopasowało się do motywu, prezentując się wspaniale na urokliwym dziedzińcu. Znane szlagiery z lat 20. i 30. XX wieku oraz wcześniejsze utwory do tańca zapewniła wrocławska DJ Ewelina Gra, co sprawiło, że potańcówka była fantastyczna i stylowa.

Zobacz galerię zdjęć z potańcówki na dziedzińcu Ossolineum.