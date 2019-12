Po półtora roku od zawieszenia wiechy na fabryce silników do osobowych modeli Mercedesa w dolnośląskim Jaworze widać wyraźnie, jak inwestycja Daimlera odmienia los sennego dotąd powiatu. Spektakularny skok w przyszłość dokonuje się w kilku dziedzinach: od rynku pracy przez edukację po ekologię. Jawor wyrasta na pioniera innowacyjnego Przemysłu 4.0 – i to w skali ponadregionalnej.

Przed wejściem Mercedesa powiat jaworski cierpiał z powodu dwucyfrowego bezrobocia, technologicznego zapóźnienia, wymagającej odświeżenia edukacji zawodowej, emigracji młodych. Istniały wprawdzie spore zakłady, jak Kuźnia czy Spółdzielnia Inwalidów, nie wytwarzano tu jednak produktów, które – używając sportowego języka – mogłyby zagrać w lidze światowej. Mercedes-Benz Manufacturing Poland (MBMPL) nie tylko takie produkty wytwarza, ale i inicjuje zmiany w obszarach kluczowych dla poziomu życia mieszkańców. Samorządowcy w powiecie przyznają , że daje to wypatrywaną z dawna szansę na wykorzystanie wielkiego potencjału tkwiącego w lokalnej społeczności.

Technika jest kobietą

Już podczas wieszania wiechy Jadwiga Emilewicz, wówczas minister przedsiębiorczości i technologii (dziś minister rozwoju), tłumaczyła, że „pod względem innowacji polskie przedsiębiorstwa są dopiero na początku drogi, a wymiana technologii między nimi i firmami zagranicznymi z branży high-tech, jak Mercedes, jest korzystna dla obu stron”. Te korzyści widać dziś w Jaworze na każdym kroku.

Do wymarzonej pracy w Mercedesie ciągną ambitni inżynierowie i absolwenci techników: wiedzą, że znajdą tu nie tylko fascynujące wyzwania, ale i możliwości rozwoju zawodowych i osobistych pasji. Przełom widać zwłaszcza na rynku pracy kobiet: Mercedes wskazał im nieznane wcześniej ścieżki edukacji i kariery, przez co wiele pań uwierzyło, że motoryzacja jest branżą także dla nich.

Nabierały tej wiary – i pewności siebie – podczas Dni Otwartych Mercedes-Benz, po warsztatach prowadzonych przez znane postaci, jak Maciej Orłoś. Dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych, od dawna przekonuje, że Mercedes jest kobietą. Wszakże marka nosi imię po córce Emila Jellinka, pioniera automobilizmu, a kobiety odgrywały znaczącą rolę w całej, ponad 130-letniej już, historii koncernu. I dzięki Jaworowi mogą odegrać jeszcze większą.

- Obecnie kobiety stanowią ponad 36 proc. całej załogi naszej fabryki i ta liczba stale rośnie – zaznacza Ewa Łabno-Falęcka. Średnia dla wszystkich fabryk Mercedesa na świecie to 15 proc.

Wbrew stereotypom – panie świetnie sprawdzają się w roli operatorów maszyn i urządzeń czy monterek nowoczesnych silników. Są precyzyjne, dokładne, odpowiedzialne, potrafią doskonale organizować pracę. Dla uczennic szkół średnich MBMPL przygotował program „Girls GO Technology”, przybliżający technikę i technologię. Efekt? Dziewczęta na Dolnym Śląsku zaczynają na poważnie rozważać pracę w zawodach technicznych, stereotypowo uznawanych za „męskie”.

- W zakładach opartych na idei Przemysłu 4.0 filigranowa kobieta może sterować kilkunastotonowym agregatem – tłumaczy Ewa Łabno-Falęcka. Światłe mieszkanki Jawora i regionu już dostrzegły, że mogą zrobić karierę o niebo ciekawszą niż ta, jaką los i stereotyp przydzielił ich babciom, mamom i ciotkom.

Wiatr przyszłości

Głębokie zmiany widać też w lokalnej edukacji. Od września 2019 r. 30 uczniów z Jawora (w tym dwie dziewczyny) uczy się mechatroniki w pierwszej klasie patronackiej Mercedesa w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. W drugiej klasie młodzi rozpoczną praktyki w fabryce. Dzięki temu posiądą kwalifikacje niezbędne do obsługi topowych technologii. Druga patronacka klasa Mercedesa - o profilu związanym z budową silników i baterii do aut elektrycznych – powstaje w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy.

Świadomi ekologicznie mieszkańcy cieszą się z kolei, że fabryki Mercedesa w Jaworze są neutralne dla środowiska. Cała energia do nich pochodzi ze źródeł odnawialnych: elektryczna z parku elektrowni wiatrowych w Taczalinie (to pierwsza w Europie umowa między przemysłem motoryzacyjnym a dostawcą energii), a cieplna - ze zrębków drewna pochodzących w większości z plantacji wierzby energetycznej.

