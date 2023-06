Firma Intel zainwestuje miliardy w fabrykę we Wrocławiu. Znamy szczególy!

Inwestycja firmy INTEL w Polsce

Już teraz wiadomo, że będzie to największa inwestycja zagraniczna w historii, której wartość szacowana jest w tym momencie na ok. 20 miliardów złotych. Amerykański gigant technologiczny stworzy w Polsce swój najnowocześniejszy zakład półprzewodników.

Półprzewodniki mają strategiczne znaczenie w gospodarce. Stanowią kluczowy element budowy urządzeń elektronicznych, wykorzystywanych w niemal każdy sektorze gospodarki. Są niezbędne do produkcji m.in. komputerów, telefonów komórkowych, telewizorów czy samochodów.

W wyborze Polski na taką inwestycję zdecydowało kilka czynników, m.in.:

rząd stworzył optymalny model współpracy z firmami technologicznymi,

doskonała infrastruktura,

znakomici i wykwalifikowani pracownicy,

dobre otoczenie biznesowe.

Intel ogłosił, że zainwestuje w Polsce blisko 20 mld zł w ciągu 10 lat oraz stworzy do 2 tys. miejsc pracy. Nowa fabryka to także tysiące miejsc pracy u kooperantów amerykańskiego inwestora. Dzięki przełomowej inwestycji firmy z Doliny Krzemowej, w Polsce powstanie zupełnie nowy sektor przemysłowy. Nasz kraj dołączy do grona państw, w których produkowane są najbardziej zaawansowane technologie. Inwestycja Intela to dźwignia rozwoju dla regionu i całej Polski.