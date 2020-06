Nowe chodniki we Wrocławiu. Będzie ich więcej [LISTA, ZDJĘCIA]

Wiosna sprzyja różnym inwestycjom, dotyczy to również chodników w rożnych częściach miasta. Jak dotąd przeprowadziliśmy poważne remonty chodnika w ul. Inżynierskiej i ul. Żmichowskiej - prace zakończyły się dosłownie parę dni temu. Na Bierutowskiej, przy Parku Przemysłowym, do końca miesiąca będzie gotowy 150 metrowy odcinek chodnika z peronem autobusowym i oświetleniem. Z kolei mieszkańcy Lipy Piotrowskiej pod koniec lipca będą spacerować nowym chodnikiem, który właśnie powstaje na ulicy Tymiankowej. Podpisaliśmy też umowę na remont chodnika w ul. Serowarskiej - prace ruszą lada dzień. A w trakcie postępowań przetargowych są następujące lokalizacje: Studzienna, Krucza (dwa odcinki na wysokości nr 53 - 57 oraz 84 - 100), Poświęcka (od nr 29 do 55), Sołtysowicka (vis a vis Netto), Daszyńskiego i Karola Miarki, Niedźwiedzia (chodnik plus uporządkowanie parkowania od Żubrzej do Popowickiej), Jesionowa (od Nyskiej do nr 26), Grabiszyńska (od Fiołkowej w stronę cmentarza), Głogowska (od nr 2 do Zachodniej). A to wszystko tylko majowo - czerwcowe przetargi. W przygotowaniu są już kolejne - poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.