Nietypowa ozdoba straszy na Dolnym Śląsku. Czarownica latająca na miotle powróciła podświetlona - zdjęcia

Duże podwórko, w głębi zadbane ogrody działkowe, a pomiędzy blokami na wysokości kilkunastu metrów... leci czarownica na miotle. Naturalnej wielkości człowieka kukła ubrana w szarą bluzkę i spódnicę oraz jasną chustę trzymała miotłę wykonaną z drobnych gałązek. Całość dopełniały blade dłonie i brązowe buty. Mieszkańcy ul. Niepodległości w Wałbrzychu zawiesili tę nieszablonową ozdobę na grubym drucie, który był z dołu na tyle słabo widoczny, że dawał wrażenie unoszenia się postaci w powietrzu.

- W sezonie można ją zobaczyć nad dawnym ogrodem teścia, a zimą przechowujemy ją w garażu. Jej pomysłodawcą był Piotr - mój teść. Gdy pięć lat temu zmarł, przez kilka lat nie wieszaliśmy jej ponownie. Aż do dziś. Wielu przejeżdżających przystaje i ogląda ją, a jak jej nie było, to o nią dopytywali. Teraz jest dodatkowo nocą podświetlona. Omyłkowo odwróciliśmy ją, ale poprawimy to w najbliższych dniach - zapowiada mieszkaniec Podgórza obeznany w historii latającej wiedźmy.