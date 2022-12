Tajemniczy pożar mieszkania w Boguszowie-Gorcach pod Wałbrzychem to podpalenie? Spalił jej mieszkanie, bo go zostawiła? Elżbieta Węgrzyn

Wracamy do tematu pożaru, do którego doszło 13 grudnia i strawił on doszczętnie mieszkanie kobiety w Boguszewie-Gorcach w powiecie wałbrzyskim. Otóż policja zatrzymała jej byłego partnera, mieszkańca Kamiennej Góry. Mężczyzna podejrzany jest o podpalenie.