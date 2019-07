Nie wiesz, co chcesz robić w życiu? Odkryj to z nami! LICEUM TWOICH MOŻLIWOŚCI.

Wychodząc naprzeciw reformie szkolnej w roku szkolnym 2019/20 postanowiliśmy otworzyć nowoczesne, przyjazne dla uczniów Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „SOLLERS”. Przyszli uczniowie szkoły będą mieli możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym (język angielski, język niemiecki oraz język hiszpański). W ramach nauczania w naszej szkole uczniowie wybierać mogą różnorodne ścieżki rozwoju umożliwiające w przyszłości podjęcie konkretnych kierunków studiów w Polsce, jak też poprzez intensywną naukę języków obcych, możliwość podjęcia studiów za granicą. Założeniem szkoły jest koncentracja na indywidualnym wsparciu rozwoju ucznia oraz intensywna nauka języków.

Kreujemy wspólnie z rodzicami człowieka, który chce a nie musi. Ściśle współpracujemy z Rodzicami. Uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania.

Wspieramy aktywność ucznia – Z NAMI WEJDZIESZ NA NAJWYŻSZY SZCZYT!

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Sollers” to szkoła na miarę XXI wieku. Wszystkie komponenty, takie jak nowe, przestronne sale, małe grupy zajęciowe, korzystanie z najnowszych form wspierania edukacji – zarówno w zakresie prowadzenia zajęć, jak i pomocy dydaktycznych, indywidualne podejście do uczniów, stawianie na rozwój kompetencji kluczowych, kompleksowe przygotowanie nie tylko do matury, ale również przygotowanie do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych, programy wspierające wszechstronny rozwój (Łowcy Talentów, Uniwersytet Kompetencji „Sollers” i inne), sprawiają, że jest to szkoła sukcesu, wypuszczająca spod swych skrzydeł championów. Warto postawić na najlepszą edukację, ponieważ stanowi ona podwaliny pod przyszłe, dorosłe życie.



Co oferujemy ?